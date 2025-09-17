Haberler

Abdulkadir Sancaklı, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Abdulkadir Sancaklı, göreve başladı. Sancaklı, eğitimdeki deneyimlerini ilçeye aktararak eğitimi daha ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.

Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Abdulkadir Sancaklı, göreve başladı.

Sancaklı, gazetecilere, ilçede görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Van ve ilçelerinde 20 yıldır eğitimde hizmet verdiğini belirten Sancaklı, şunları kaydetti:

"Başkale ilçesinde görev yapmaktan çok mutluyum. Eğitim öğretimde aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bilgimizi, becerimizi, deneyimlerimizi bu yönde aktaracağız. Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken önyargılardan uzak, yeniliklere açık bir anlayış içerisinde bulunacağım."

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
