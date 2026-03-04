Haberler

CNN: ABD hava savunma sistemleri İran'ın insansız hava araçlarının hepsini önleyemeyebilir

ABD yönetiminden yetkililer, İran yapımı Shahed insansız hava araçlarının ABD için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin tümünü geçemeyebileceğini Kongre'ye bildirdi. Ayrıca, İran'ın bu İHA'lar vesilesiyle daha büyük bir problem haline geldiği belirtildi.

ABD yönetiminden yetkililerin Kongre üyelerine, "Shahed" türü İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) ABD için "büyük bir zorluk" olduğunu ve hava savunma sistemlerinin hepsini önleyemeyebileceğini aktardığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan kaynaklar, ABD yönetiminden yetkililerin Capitol Hill'de Kongre üyelerine verdiği brifinge ilişkin iddialarda bulundu.

Kaynaklar ayrıca, yetkililerin, söz konusu İHA'ların düşünülenden daha büyük bir problem teşkil ettiğini söylediğini bildirdi.

CNN'e konuşan başka bir kaynak ise yetkililerin, ABD'nin İran'ın "başarısız bir devlet" haline gelmesini nasıl önleyeceği konusunda soruları reddettiklerini ve rejim değişikliğinin "ikincil" bir hedef olduğunu söylediklerini aktardı.

Öte yandan söz konusu brifingde yetkililerin, İran'ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin bir fikir belirtmediği kaydedildi.

Saldırıların bitiş tarihinde netlik yok

Alabama'nın Cumhuriyetçi Senatörü Tommy Tuberville, yetkililerin, saldırıların üç ila beş hafta içinde sona ereceğine dair bir zaman çizelgesi sunduklarını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ise saldırılara ilişkin olası bir bitiş tarihi söylenmediğine işaret ederek, "Bana ucu çok açık gibi geldi." ifadesini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Kelly ise mühimmat stoklarının azalmasına ilişkin endişeleri dile getirerek, "İranlılar çok sayıda Shahed türü İHA, balistik füze, orta ve kısa menzilli füze üretme kapasitesine sahip ve büyük bir stokları var. Öyleyse hava savunma mühimmatını nasıl yeniden tedarik edeceğiz ve bu nereden gelecek?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
