ABD: Caracas'ta ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerimize resmen yeniden başlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela ile diplomatik ilişkilere "resmen yeniden" başlanacağı bildirildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bugün, Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerimize resmen yeniden başlıyoruz ve bu, Venezuela'daki diplomatik varlığımızda yeni bir sayfa açıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mart 2019'dan bu yana, ABD'nin Venezuela ile diplomatik ilişkilerinin, Kolombiya'nın Bogota kentindeki ABD Büyükelçiliği'nde bulunan ve ABD Hükümeti'nin Venezuela'daki geçici diplomatik ofisi olan Venezuela İşleri Birimi (VAU) aracılığıyla yürütülmekte olduğu hatırlatıldı.

Ocak ayında Büyükelçi Laura F. Dogu, ABD hükümetinin Venezuela'daki saha çalışmalarına öncülük etmek üzere Geçici Maslahatgüzar olarak Caracas'a geldi. Büyükelçi Dogu'nun ekibi, personelin en kısa sürede tam olarak geri dönmesi ve konsolosluk hizmetlerinin nihai olarak yeniden başlaması için Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki elçilik binasını restore ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerin yeniden başlaması, Başkan'ın (Donald Trump) Venezuela için üç aşamalı planının uygulanmasında önemli bir kilometre taşıdır ve Venezuela'nın geçici hükümeti, sivil toplumu ve özel sektörüyle doğrudan etkileşim kurma yeteneğimizi güçlendirecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı.

Abd Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere bir heyetin Caracas'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.