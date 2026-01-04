Venezuela Lideri Maduro ABD'ye Getirildi, Yarın Hakim Karşısına Çıkacak

(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in, Amerikan askeri güçleri tarafından ABD'ye getirildiğini ve "federal uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanacağını" açıkladı.

Hudson Vadisi'ndeki bir havaalanına indirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Maduro'nun yarın Manhattan'daki New York Güney Bölge Mahkemesi'nde (SDNY) yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından açıklanan iddianameye göre Maduro, "narko-terörizm komplosu", "kokain ithalatı komplosu", "makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma" ve "bu silahları bulundurmak için komplo kurma" olmak üzere dört ayrı suçtan yargılanacak.

Savcılık makamı, Maduro ve üst düzey Venezuela yetkililerini, 25 yılı aşkın bir süredir "devlet kurumlarını binlerce ton kokaini ABD'ye sokmak amacıyla kullanmakla" suçluyor. İddianamede, Maduro'nun liderliğindeki yapının, uyuşturucu kaçakçıları ve narko-teröristlerle iş birliği yaparak "hem kendilerini hem de Venezuela'nın siyasi ve askeri elitlerini zenginleştirdiği" iddia edildi.

Savcılar ayrıca, Maduro'nun dışişleri bakanı olduğu dönemden itibaren diplomatik pasaportları uyuşturucu kartellerine satarak sevkiyatları kolaylaştırdığını ve "devlet destekli çeteler aracılığıyla operasyonları yönettiğini" öne sürdü.

Venezuela lideri Maduro'nun 2013 yılında göreve geldikten sonra, Fransa'ya gönderilen 1,3 tonluk kokainin yakalanmasının ardından "dikkat çekmemek için bazı askeri yetkililerin tutuklanması emrini verdiği" de iddia edildi.

Dosyada İçişleri Bakanı Cabello ve eski İçişleri Bakanı Chacin de sanık durumunda

Dava dosyasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yanı sıra, Maduro'nun oğlu Nicolás Ernesto Maduro, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramón Rodríguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores de sanık olarak yer alıyor. Maduro'nun oğlunun yakalanıp yakalanmadığı "henüz" netlik kazanmazken, diğer üç sanığın ABD güçleri tarafından arandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun kaçırılmasının ardından yaptığı açıklamada "Maduro ve eşi yakında Amerikan topraklarında, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yüzleşecek ve yargılanacaklar" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bondi ise sanıkların "Amerikan adaletinin tam gazabıyla karşılaşacağını" belirtti.