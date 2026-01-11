Abd, Vatandaşlarından Venezuela'yı Derhal Terk Etmelerini İstedi

WASHINGTON, 11 Ocak (Xinhua) -- ABD, Venezuela'da uluslararası uçuşların yeniden başlaması sonrası vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, X'teki paylaşımında, Venezuela'daki güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğunu ve hükümet yanlısı colectivos diye bilinen silahlı milis gruplarının yollara barikat kurarak ABD vatandaşı ya da yandaşlarını tespit etmek için araçları aradığına ilişkin haberler olduğu uyarısında bulundu.

Paylaşımda, ABD vatandaşlarına karayolu ile seyahat ederken tetikte kalıp dikkatli olmaları ve güncel bilgiler için havayollarının duyuruları ile web sitelerini takip etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, "Venezuela için, en yüksek seyahat uyarısı olan ve bu ülkeye kesinlikle seyahat edilmemesini öneren Seviye 4 yürürlükte. Çünkü ABD'liler için haksız gözaltı, gözaltında işkence, terörizm, kaçırılma, yerel yasaların keyfi olarak uygulanması, suç, sivil kargaşa ve yetersiz sağlık altyapısı gibi ciddi riskler bulunuyor" ifadesi yer aldı.