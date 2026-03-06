Haberler

ABD ve Venezuela, Diplomatik İlişkilerini Yeniden Başlatacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Venezuela'nın diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma konusunda mutabakata vardığını açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkiler, 2019'da kopmuştu.

WASHINGTON, 6 Mart (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, ABD ve Venezuela'nın, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini yeniden kurma konusunda mutabakata vardıklarını duyurdu.

Venezuela, içişlerine müdahalelerini sürdüren ABD ile Ocak 2019'da diplomatik ilişkilerini kesmiş, aynı yıl mart ayında da ABD'nin Venezuela Büyükelçiliği'ndeki tüm diplomatik personel ülkeden çekilmişti.

ABD ordusunun 3 Ocak'ta Venezuela'da düzenlediği büyük çaplı operasyonda Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalanarak ABD'ye götürülmüştü.

ABD diplomatik heyetinin 31 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a gelmesiyle iki ülke arasındaki diplomatik temaslar yeniden başladı.

