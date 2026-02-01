ABD'nin Özel Temsilcisi Laura Dogu, Venezuela'da

KARAKAS, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD yönetiminin özel temsilcisi diplomat Laura Dogu, ABD ve Venezuela arasında yürütülen temaslar çerçevesinde Venezuela'ya gitti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil bilgiyi, Telegram'da paylaştı. Gil, görüşmelerin amacının ikili ilişkilerdeki meseleler hakkında yol haritası belirlenmesi ve mevcut ihtilafların diplomasi yoluyla ele alınıp çözülmesi olduğunu ifade etti.

Gil, sürecin iki ülke arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyen karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk temelinde yürütüldüğünü vurguladı.