ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonrası Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit ili olmak üzere Irak'ın bazı bölgelerinde patlamalar yaşandı
ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonrası Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit ili olmak üzere Irak'ın bazı bölgelerinde patlamalar yaşandı.
ABD ve Suudi Arabistan ordusunun düzenlediği hava saldırıları sonrası Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit ili olmak üzere Irak'ın bazı bölgelerinde patlamalar yaşandı
Kaynak: AA