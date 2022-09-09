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Türkiye'nin resti sonrası NATO'ya sığınan Yunanistan'a soğuk duş

Güncel Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizde nasıl bir tavır ortaya koyacağı hayli merak edilen NATO, sonunda konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı ilk açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini belirtti. Stoltenberg'in sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" sözleri sonrası Türkiye'yi NATO'ya şikayet eden Yunanistan tarafında memnuniyetsizlikle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini söyledi.

Blinken ve Stoltenberg Brüksel'deki NATO karargahında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Blinken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe yönelik soruya karşılık şunları dile getirdi: "Her iki ülke de hayati öneme sahip müttefiklerdir ve ABD'nin dostlarıdır. Farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıkların yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözüldüğünü görmek isteriz. Geçmişte böyle oldu. Yine bu şekilde çözmelerini bekliyoruz."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Türkiye ve Yunanistan çok değerli iki müttefik. NATO'ya birçok farklı şekilde katkıda bulunuyorlar. Aralarındaki farklılıklar elbette diplomatik yollarla çözülmelidir." ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca NATO'da Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir tehlikeli durumu engellemek için gerginliği düşürme mekanizması kurulduğunu ve bunun daha önce kullanıldığını anımsattı.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunu da değerlendiren Blinken, müttefikler arasında üyelik için geniş bir uzlaşı bulunduğunu, sürecin ilerlediğine inandığını söyledi. Blinken, herkesin odak noktasında Rusya olması gerektiğini, bu ülkenin transatlantik ittifakın ötesinde bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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Yorumlar (5)

bekir yapici:

genel sekreterin ne söyledigi hic önemli degil neticede nato demek abd demektir abd daha dün adalar yunanistanindir amerika olarak yunanistanin arkasindayiz aciklamasi geldi ama ne hesapsa bizim medyada haber bile olmadi tv kanallarinda her seyin uzmani kadrolu cok bilen ayni suratlar bunu konu bile yapmadilar

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tahsin bueyuekkol:

Hicbir zaman bizim dostumuz değildi usa. Sadece koalisyon.

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Güray Dilli :

Bir an önce bizim şikayet etmemiz lazım BM ye. İşgal ettikleri Ege Adalarımıza Cumhurbaşkanlarıyla gelip tören yaptılar ve sesimiz çıkmadı. De factoya gelmeyelim. Önlem almazsak Ege Denizinde gezemeyiz...

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