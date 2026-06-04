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Rubio, Kuveyt Dışişleri Bakanı Al Sabah ile Hürmüz Boğazı Konusunu Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede bölgesel istikrar ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konuları ele alındı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al Sabah ile bir araya geldi. Görüşmede ABD'nin Kuveyt'in güvenliğine ve Körfez'deki ortaklarına bağlılığı vurgulandı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve Kuveyt'in bölgesel istikrar konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açık ve özgür kalmasına yönelik yaklaşımın da ele alındığını belirten Rubio, "Birleşik Devletler ve Kuveyt, bölgesel istikrar ve açık ve özgür bir Hürmüz Boğazı vizyonumuzda birleşmiş durumdayız" dedi.

Kaynak: ANKA
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