ABD-İsrail saldırısında İran'da bir ilaç şirketi hedef alındı

ABD ve İsrail'in İran'da özellikle kanser tedavileri için üretilen ilaçlarda önemli rol oynayan bir ilaç üretim şirketinin merkezini bombaladığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, İran'ın başkenti Tahran'daki "Tevfik Daru" adlı bir ilaç araştırma ve üretim tesisi ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

Saldırıya ilişkin basında paylaşılan görüntülerde, şirket binasının saldırı sonucunda ağır hasar aldığı görüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş suçluları artık açıkça ve utanmadan ilaç şirketlerini bombalıyor. Niyetleri açık. Onların yanlış anladığı nokta, karşılarında bu kez savunmasız Filistinli siviller yok. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganları ağır bir şekilde cezalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hedef alınan şirketin İran'da özellikle kanser tedavileri için üretilen ilaçlarda önemli rol oynadığı belirtildi.

İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ilaç ve sağlık malzemesi ithalinde sorunlar yaşarken hayati ilaçların bir kısmını ülke içinde üretiyor.