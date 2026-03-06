Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı Malatya'da protesto edildi

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Malatya'da bir grup tarafından protesto edildi.

Cuma namazı sonrasında Kernek Meydanı'nda bir araya gelen Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'e tepki gösteren pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Selim Aslan, insanlık vicdanını harekete geçirmek, mazlumların sesi olmak ve zalimlere karşı duruşlarını ilan etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Dünyanın uzun zamandır büyük bir adaletsizliğe şahitlik ettiğini, güçlü olanın haklı sayıldığı, hukukun sadece zayıflara uygulandığı bir düzenle karşı karşıya kalındığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bugün Gazze'de yaşananlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ancak bugün yaşananlar sadece Gazze ile sınırlı değildir. Siyonist ve emperyalist güçler, uzun yıllardır İslam coğrafyasını istikrarsızlaştıran müdahaleci politikalar yürütmektedir. Bugün ise aynı zihniyet, yeni bir çatışmanın kapısını aralamaktadır. Katil Amerika ve soykırımcı siyonist yönetim, bu kez saldırılarını genişleterek İran'a yönelik askeri operasyonlar başlatmıştır. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırılar, diplomasi kanallarını devre dışı bırakan ve bölgeyi büyük bir felakete sürükleme riski taşıyan son derece tehlikeli bir girişimdir."

Sömürgeci güçler, yıllardır İslam dünyasını parçalamak, zayıflatmak ve kontrol altında tutmak için her türlü yöntemi kullanmaktadır. Mezhep farklılıklarını, etnik ayrılıkları ve siyasi anlaşmazlıkları körükleyerek Müslümanları birbirine düşürmeye çalışmaktadırlar. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve daha nice coğrafyada mazlumların feryadı göklere yükselmektedir. Bu feryada kulak tıkamak, insanlığımızı inkar etmek demektir."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Hacı Türkan
