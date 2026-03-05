Haberler

Fars Haber Ajansı: İran'da 2 okul ABD-İsrail saldırılarında hasar gördü

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılarda Tahran'da iki okul hasar gördü. Saldırılar sonucu evler de zarar görürken, ölü veya yaralı bildirilmedi. 28 Şubat'ta başlayan saldırılar nedeniyle okullarda eğitim geçici olarak durdurulmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başkent Tahran'da 2 okulun hasar gördüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan görüntülerde, Tahran'ın güneybatısındaki Rebat Kerim ilçesine bağlı Perend Mahallesinde saldırılarda hasar gören okullar yer aldı.

Saldırıda okulların çevresindeki evlerin de hasar gördüğü ancak ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

İran'da 28 Şubat'ta başlayan saldırılar nedeniyle, okullarda eğitime geçici olarak ara verilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
