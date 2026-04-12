Abd-İran Barış Görüşmeleri Anlaşma Olmadan Sona Erdi... Heyetler, Pakistan'dan Ayrıldı

(ANKARA) - ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen görüşmeler, tarafların savaşlarını sonlandıracak bir anlaşmaya varamamasıyla sonuçlandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İran ile kapsamlı görüşmeler yaptık ancak bir anlaşmaya varamadık. İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise "görüşmelerin güvensizlik ortamında yürütüldüğünü belirterek, "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar, bugün sona eren 21 saatlik müzakerelerin ardından altı haftadan uzun süredir devam eden, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden olan çatışmaların sona erdirilememesinden birbirini sorumlu tuttu. ABD ve İran basınında sürecin, hafta başında sağlanan ateşkesi riske attığı değerlendirildi.

Vance: "İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi"

ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İran ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini ancak anlaşmaya varılamadığını" belirtti. Vance, "İranlılarla bir dizi kapsamlı görüşme yaptık. İyi haber bu. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bunun, ABD'den çok İran için kötü bir haber olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin kırmızı çizgilerini net şekilde ortaya koyduğunu" vurgulayan Vance, "Bir anlaşmaya varmadan ülkeye dönüyoruz. İranlılar bizim şartlarımızı kabul etmeyi tercih etmedi" dedi."

İran'ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vance, "Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmeyeceğine ve bu kapasiteyi hızla elde etmesini sağlayacak araçların peşinde olmayacağına ilişkin açık bir taahhüt vermesi gerektiğini" ifade etti. "Bu, ABD Başkanı'nın temel hedefidir ve bu müzakerelerle ulaşmaya çalıştığımız da budur" diyen Vance, "İran'ın uzun vadede nükleer silah geliştirmeme konusunda kararlılık gösterip göstermediğinin belirsizliğini koruduğunu" kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı: "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır"

İran medyasında yer alan haberlerde, "ABD'nin aşırı taleplerinin anlaşmaya varılmasını engellediği" ileri sürüldü. Haberlerde, "bazı konularda uzlaşı sağlandığı ancak Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının temel anlaşmazlık başlıkları olduğu" aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin güvensizlik ortamında yürütüldüğünü belirterek, "Tek bir oturumda anlaşmaya varmayı beklemememiz doğaldır" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan: "Ateşkesin korunması zorunlu"

Pakistan medyasına konuşan Pakistanlı kaynaklar, ABD ve İran heyetlerinin görüşmelerin ardından ülkelerine dönmek üzere İslamabad'dan ayrıldığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da "tarafların, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaları sonlandırma çabaları kapsamında üzerinde uzlaşılan iki haftalık ateşkesin korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İsrail: "İranlılar ateşle oynuyor"

İsrail güvenlik kabinesi üyesi Zeev Elkin ise daha fazla görüşmenin mümkün olduğunu belirtti, "İranlılar ateşle oynuyor" diyerek uyarıda bulundu.

