ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransız mevkidaşı Barrot ile Sudan, Ukrayna ve Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Sudan'da ateşkes, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze için barış planı üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sudan'da ateşkes ihtiyacını, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ve Gazze için barış planının uygulanmasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rubio ile Barrot'un Sudan'da acil insani ateşkes çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, bakanların, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların Gazze'de barış planının uygulanması konusunda işbirliğine devam etme kararı aldıkları da kaydedildi.

