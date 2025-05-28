ABD ve Arjantin'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Alternatif Sağlık Sistemi Görüşmesi

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) alternatif bir uluslararası sağlık sistemi kurulmasına ilişkin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile görüştü.

Kennedy Jr, X sosyal medya hesabından Milei ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu görüşmede iki ülkenin de DSÖ'den çekilme kararının ele alındığını kaydeden Kennedy Jr, "Totaliter dürtülerden, yolsuzluktan ve siyasi kontrolden arınmış alternatif bir uluslararası sağlık sisteminin oluşturulması konusunda görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kennedy Jr ve Arjantin Sağlık Bakanı Mario Lugones tarafından yapılan ortak açıklamada ise DSÖ'nün Kovid-19 salgınını ele alış şekli eleştirilerek, "Bu durum, küresel sağlıkta bağımsız ve bilime dayalı liderliğe olan acil ihtiyacın altını çizmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki ülkeden DSÖ kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevdeki ilk gününde, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması ile Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise 6 Şubat'ta, "derin farklılıklar" gerekçesiyle ülkesinin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekileceğini açıklamıştı.