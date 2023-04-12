ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi görüştü

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemen'deki gelişmeler, İran, temiz enerji ve teknoloji alanındaki işbirliklerini masaya yatırdı.

NEW ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemen'deki gelişmeler, İran, temiz enerji ve teknoloji alanındaki işbirliklerini masaya yatırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Tarafların Yemen'deki savaşın sona ermesiyle ilgili devam eden diplomasi ve bir dizi küresel ve bölgesel konuları ele aldıkları belirtilen açıklamada, Sullivan'ın, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşı sona erdirmek için daha kapsamlı bir yol haritası izleme konusundaki çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'in gelecek günlerde bölgede olacağını kaydeden Sullivan'ın, ABD'nin bu konudaki tam desteğini ilettiği aktarıldı.

Sullivan ve Veliaht Prens'in İran'dan gelen ve diğer tehditlere karşı caydırıcılığın sürdürülmesi ve bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik konuları masaya yatırdıkları kaydedilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer silah edinmemesi sağlama konusundaki taahhüdünün iletildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Küresel Altyapı ve Yatırım için Ortaklık (PGII), temiz enerji işbirliği ve Açık Radyo Erişim Ağı (O-Ran) kapsamındaki 5G ve 6G teknolojileri gibi konularda iki ülke ulusal güvenlik ekipleri arasındaki temasın geliştirilmesine yönelik taahhüdün ele alındığı bildirildi.