ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık 500 adet PAC-3 füzesi satışına onay verdi

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ABD, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 2,1 milyar dolarlık olası satışa onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, onaylanan 2,1 milyar dolarlık olası satışın Ukrayna'nın güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Söz konusu satış kapsamında Ukrayna'ya 500 adet PAC-3 tipi füze ve ilgili teçhizat sağlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bu silahların satış bedelinin "tamamen ortaklar ve müttefikler tarafından karşılandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna, bu satışın bedelini JUMPSTART programı aracılığıyla Kanada, Almanya ve Norveç'ten gelen bağışlar ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi ile finanse edilen ulusal fonlarla karşılayacak." bilgisi paylaşıldı.

Bu satışta hiçbir ABD fonunun kullanılmayacağının altı çizilen açıklamada, ABD'li savunma firması Lockheed Martin'in satışın ana yüklenicisi olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA