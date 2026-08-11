ABD, Trump'ın ikinci döneminde 175 binden fazla vizeyi iptal etti

WASHINGTON, 11 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başladığı Ocak 2025'ten bu yana 175 binden fazla vizeyi iptal ettiklerini duyurdu.

Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İptallerin çoğu, vize sahiplerinin saldırı, alkollü araç kullanımı, hırsızlık ve uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli suçlara karışmaları sonucunda gerçekleştirildi" dedi.

Açıklamada, "Vizelerin önemli bir kısmı ise tehlikeli araç kullanımı, cinsel saldırı, çocuk istismarı, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi diğer suçlar nedeniyle iptal edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD vizesi bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Bakanlık, toplumumuzu bu ayrıcalığı suistimal edenlerden korumak için mevcut tüm araçları kullanmaya kararlıdır" ifadesine yer verildi.

Trump yönetimi Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana, belgesiz göçmenlere yönelik baskıları artırarak ve ABD vizesi sahiplerinin denetimini sıkılaştırarak göçmenlik politikalarında daha katı bir tutum benimsedi.

Kaynak: Xinhua