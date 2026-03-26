ABD'de temyiz mahkemesinden göçmenlerin kefaletsiz gözaltında tutulması kararı

ABD'nin Missouri eyaletindeki Temyiz Mahkemesi, göçmenlerin kefaletsiz olarak gözaltında tutulabileceğine hükmetti. Bu karar, New Orleans Temyiz Mahkemesi'nin önceki kararıyla bağlantılı olarak geldi ve Trump döneminde uygulanan zorunlu gözaltı politikalarını yine gündeme getirdi.

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Louis Temyiz Mahkemesi, yasal belgeleri olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Meksika vatandaşı Joaquin Herrera Avila'nın kefalet duruşmasına çıkarılmasını gerektiren alt mahkeme kararını bozdu.

Söz konusu karar, New Orleans'taki Temyiz Mahkemesinin geçen ay, ABD İç Güvenlik Bakanlığının göçmenlere kefalet duruşması hakkı tanımama kararının anayasa ve federal göçmenlik yasasıyla tutarlı olduğu kararını vermesinin ardından geldi.

ABD'de daha önceki hükümetler döneminde, sabıka kaydı olmayan düzensiz göçmenler, sınırda durdurulmadıkları sürece, davaları göçmenlik mahkemesinde sonuçlanana kadar, genellikle göçmenlik hakimi önünde kefalet duruşması talep edebiliyordu.

Trump döneminde Beyaz Saray, bu politikayı tersine çevirerek zorunlu gözaltı uygulamasını başlatmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
