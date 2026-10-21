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ABD temsilcisi Witkoff, Putin'e Ukrayna teklifini sunmak üzere St. Petersburg'a geldi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunmak üzere St. Petersburg'a geldi. Witkoff'u Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriyev karşıladı; ikilinin görüşmesi bekleniyor.

MOSKOVA (AA) – ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesiyle ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg kentine geldi.

TASS haber ajansına göre, Witkoff özel uçağı ile Norveç'in başkenti Oslo'dan Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'na geldi. Witkoff'u Rusya Devlet Başkanı Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev karşıladıktan sonra ikili, havalimanından ayrıldı.

ABD'li temsilci Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor. Witkoff'un görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağı ifade ediliyor.

Witkoff, dün Norveç'in başkenti Oslo'da, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çözüm arayışı için görüşmeler yapmıştı.

Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantıya Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da katılmıştı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ise görüşmeye çevrim içi bağlantıyla dahil olmuştu.

Kaynak: AA
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