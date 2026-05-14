Temsilciler Meclisi'nden Trump'a, Şi ile görüşmesinde Çin'deki 5 tutukluyu gündeme getirmesi çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmesinde, Çin'de tutuklanan 5 kişiyi gündeme getirmesini isteyen bir karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin üyesi Chris Smith tarafından sunulan ve iki partinin de desteklediği karar tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde 414 oyla kabul edildi.

Kararda, Başkan Trump'ın Çin tarafından "haksız yere" tutuklandığı öne sürülen Papaz Jin Mingri, Papaz Gao Quanfu ve eşi Pang Yu, Dr. Gulshan Abbas ve Hong Kong medya patronu Jimmy Lai'nin insani gerekçelerle serbest bırakılmasını öncelikli gündem maddesi yapması talep edildi.

Ayrıca, kararda Trump'ın bu tutukluların hayatta olduğuna dair doğrulanabilir kanıt, bağımsız hukuki danışmanlık, aile iletişimi ve tıbbi bakım imkanı sağlanması için Çin'e baskı yapması da istendi.

Oylamadan önce kürsüye çıkan Temsilci Smith, kararın hem ahlaki bir zorunluluk hem de ABD'nin uluslararası güvenilirliği açısından kritik bir mesele olduğunu savundu.