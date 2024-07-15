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ABD'den Suriye'de sinsi hamle! Terör örgütünün işgal ettiği Haseke'ye 40 araçlık askeri takviye

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ABD ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilindeki üssüne 40 araçtan oluşan askeri takviye gönderdi. Konvoyda zırhlı araçlar, mühimmat ve hava savunma sistemleri yer aldı.

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

ABD'DEN YPG'YE 40 ARAÇLIK ASKERİ DESTEK

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı. Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı. Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı. Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.

ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

ABD'den Suriye'de sinsi hamle! Terör örgütünün işgal ettiği Haseke'ye 40 araçlık askeri takviye

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye YPG PKK Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Halkçı:

Müttefik mi dedi biri ? NATO dan çıkılması lazım.

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VATOZZ:

Vaayyy dostumuz ve muttefikimiz ABD bizler herdaim ABD halkinin yanındayız.

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Hacı Şembeki:

Ülkemizi hep birlikte işgal etmesinler diye Natodayiz.

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