ABD, Süleymaniye'deki Gaz Sahası Saldırısını Terör Eylemi Olarak Kınadı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahası'na yapılan saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek "şiddetle" kınadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) web sayfasından yapılan yazılı açıklama göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Harris ile telefonda görüştü.

Harris, Kormor Gaz Sahası'na yapılan saldırıyı "şiddetle" kınayarak IKBY'ye desteğini yineledi.

Görüşmede Barzani ile Harris, IKBY'nin "bu tür saldırılara karşı savunma önlemlerinin ve ihtiyaçlarının güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı ve bu terör eylemlerinin arkasındakilerin açığa çıkarılıp adalete teslim edilmesi gerektiğini" vurguladı.

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan açıklamada, Kormor Gaz Sahası'na dün saat 23.30'da İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarılmış, bölge elektriğinin büyük oranda kesilmek zorunda olduğu kaydedilmişti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer alırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.