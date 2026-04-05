ABD'de, İranlı komutan Süleymani'nin Los Angeles'taki iki akrabası gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin California eyaletinde yaşayan iki akrabasının gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Los Angeles kentinde "lüks içinde yaşarken İran'ın terörist rejimine propaganda yaptıkları" gerekçesiyle, Süleymani'nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yasal daimi ikamet (Green Card) statülerini sona erdirmesinin ardından gözaltına alındıkları bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kızı ile birlikte şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) gözetiminde tutulduğu bildirilen Afshar'ın kendi sosyal medya yorumlarında, "İran'daki totaliter, terörist rejimin açık sözlü bir destekçisi"??????? olduğu ileri sürüldü.

Bakanlığın açıklamasında, "Afshar, ABD'de yaşadığı süre boyunca İran rejiminin propagandasını destekledi. Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine ve askeri tesislerine yönelik saldırıları kutladı, yeni İran Yüksek Lideri'ni övdü, Amerika'yı 'Büyük Şeytan' olarak nitelendirdi ve terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları'na sarsılmaz desteğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Afshar'ın, kısa süre önce sildiği belirtilen Instagram hesabında da "İran'ın terörist rejimi için bu propagandayı yaptığı" ve bu durumun, yakın zamanda silinen hesabındaki "sık paylaşımlarıyla da kanıtlandığı" kaydedildi.

Kızı ile birlikte ABD'deki yasal oturumu iptal edilen ve muhtemelen sınır dışı edilmesi beklenen Afshar'ın yurt dışındaki kocasının da ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, "Trump yönetimi, ülkemizin Amerikan karşıtı terörist rejimleri destekleyen yabancı uyruklulara ev sahipliği yapmasına izin vermeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Rubio mart ayında da İsrail hava saldırısında öldürülen İran'ın eski güvenlik şefi Ali Laricani'nin kızının ve kocasının ABD vizelerini iptal etmişti.