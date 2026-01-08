Haberler

Abd, Gıda Yardımına El Konulduğu İddiaları Üzerine Somali Hükümetine Yardımları Durdurdu


ABD, Somali yetkililerin Dünya Gıda Programı deposunu tahrip edip gıda yardımlarına el koyduğu iddiaları nedeniyle Somali hükümetine sağlanan tüm yardımları durdurdu. Dışişleri Bakanlığı, Somali hükümetinin bu eylemlerinin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

WASHINGTON, 8 Ocak (Xinhua) -- ABD, Somalili yetkililerin ABD'nin finanse ettiği Dünya Gıda Programı deposunu tahrip edip savunmasız durumdaki Somalililere yönelik gıda yardımlarına el koyduğu iddiaları nedeniyle Somali hükümetine sağlanan tüm yardımları askıya aldı.

Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Somali Federal Hükümeti'ne fayda sağlayan tüm ABD yardım programlarını durdurmuştur" dedi.

Bakanlık, Somali hükümeti yetkililerinin ABD'nin finanse ettiği Dünya Gıda Programı deposunu tahrip ettiği ve bağışçıların finanse ettiği savunmasız Somalililere dağıtılacak 76 ton gıda yardımına yasadışı şekilde el koyduğuna ilişkin haberlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Açıklamada "Yardımın yeniden başlatılması, Somali Federal Hükümeti'nin kabul edilemez eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi ve bu eylemleri düzeltmeye yönelik uygun önlemleri almasına bağlı olacaktır" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel





