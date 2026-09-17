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ABD Senatosunda, "yapay zeka acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi engellendi

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ABD Senatosunda, son dönemde yapay zekanın tehlikelerine ilişkin endişelerin ardından teklif edilen "acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi reddedildi.

ABD Senatosunda, son dönemde yapay zekanın tehlikelerine ilişkin endişelerin ardından teklif edilen "acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi reddedildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Senato'da son dönemde ABD'de tartışılan, yapay zekanın bağımsız varlığa dönüşmesi endişesi ele alındı.

Senatör John Kennedy, bu endişeler nedeniyle yapay zeka firmalarının süper zeki modelleri için "acil kapatma tuşu" inşa etmesini zorunlu kılacak yasa tasarısını oybirliğiyle onaylamayı teklif etti.

Ancak Senatör Rand Paul, Kennedy'nin "Yapay Zeka Acil Durum Butonu Yasa Tasarısı"nı oylama talebini reddederek engelledi.

Paul yaptığı açıklamada, "Kongre, bu teknoloji anlaşılmadan aceleyle harekete geçerse yeniliği öldürme ve teknolojiyi on yıllarca geride kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır." ifadesini kullandı.

Bu komutu verecek bir tuşu ya da kapatma cihazına ilişkin hükümetin açık uçlu yetkisi olmasının, yapay zekanın ABD ekonomisinde kullanımına zarar verebileceğini savunan Paul, bu konunun daha detaylı çalışılması gerektiğini belirtti.

Paul, Kennedy'den teklifini süper zeki yapay zekanın teşkil ettiği riskleri araştıracak iki partili bir komite oluşturulması yönünde düzenlemesini istedi.

Kennedy ise bu talebe itiraz etti.

ABD Senatosunda bir senatörün yasa tasarısının oylanması yönündeki talebine diğer senatörler itiraz edebilir ancak tasarı başka prosedürlerle yine Senato gündemine getirilebilir ve oylanabilir.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
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