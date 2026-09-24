ABD Senatosu, Trump'a İran saldırılarını durdurma çağrısını 50'ye karşı 49 oyla reddetti

ABD Senatosu, Trump'a İran saldırılarını durdurma çağrısını 50'ye karşı 49 oyla reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını 50'ye karşı 49 oyla reddetti. Oylamada Cumhuriyetçilerin çoğunluğu karara karşı çıkarken, Pennsylvania Senatörü John Fetterman ret oyu veren tek Demokrat oldu.
?????? ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a ABD'nin İran'a saldırılarını sona erdirme çağrısı yapan karar tasarısını reddetti.
Senatoda, ABD'nin İran'a saldırılarının sona erdirilmesine yönelik karar tasarısı görüşüldü.
Oylamada, söz konusu "karar tasarısı", 49 lehteki oya karşı aleyhteki 50 oyla kabul edilmedi.
Cumhuriyetçilerin çoğunluğu karara karşı çıkarken, Pennsylvania Senatörü John Fetterman ise karara "ret" oyu veren tek Demokrat oldu.
Söz konusu karar tasarısı, temmuzda Temsilciler Meclisinde 214 lehte, 208 aleyhte oyla kabul edilmişti.
Kaynak: AA