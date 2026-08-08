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Blanche, ABD Adalet Bakanı Olarak Onaylandı

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ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, ABD Senatosundan Adalet Bakanı olması için gereken onayı aldı.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, ABD Senatosundan Adalet Bakanı olması için gereken onayı aldı.

???????Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Blanche'ın Adalet Bakanı olmasını oyladı.

Oylamanın 50 evet oyuna karşılık 49 hayır oyuyla sonuçlanmasıyla Blanche, Senato'dan Adalet Bakanı rolü için onay aldı.

Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski, Blanche'a hayır oyu verdi.

Senato Yargı Komitesi'nin en kıdemli Demokrat üyesi olan Illinois Senatörü Dick Durbin, Blanche'ın Adalet Bakanı olarak atanmasının "ciddi bir hata" olacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'a ilişkin bir referandum değil. Bu, çok özel koşullar altında Bay Blanche ile ilgili bir karardır." ifadesini kullandı.

Trump, 2 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi görevden aldığını, yerine Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'in Bakan Vekili olarak atandığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD medyasındaki haberlerde, Trump'ın, Bondi'nin Epstein'in dosyalarıyla ilgili tutumundan dolayı "hayal kırıklığına uğradığı" yorumlarına yer verilmişti.

Kaynak: AA
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