ABD Senatosu, Savunma Bakanı Hegseth'i, tekne saldırısı görüntülerini açıklamaya zorluyor

ABD Senatosu'nda onaylanan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma bütçesi tasarısında, Savunma Bakanı Pete Hegseth'i, Venezuela'daki tekne saldırısının görüntülerini açıklamaya zorlayan bir maddeye yer verildi.

Senato'nun iki kanadının da desteğiyle onaylanan 901 milyar dolarlık 2026 bütçe tasarısı, Trump yönetiminin Güney Amerika'daki askeri faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatan video ve diğer materyallerin elde edilmesini şart koşan bir madde içeriyor.

Senato'dan bugün geçen ve Başkan Donald Trump'ın imzasına gönderilen tasarıya eklenen bir madde, Pentagon'u Venezuela yakınlarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği tartışmalı askeri operasyonun görüntülerini açıklamak zorunda bırakacak.

İlgili maddeye göre, Hegseth, 2 Eylül'de Venezuela açıklarında düzenlenen söz konusu operasyonuna ait video kayıtlarını ve Trump yönetiminin, Güney Amerika'da uyuşturucu kaçakçılarını hedef alan faaliyetlerinin detaylarını ABD Kongresi'ne sununcaya kadar seyahat bütçesinin yüzde 25'ine konulan ihtiyati karar yürürlükte kalacak.

ABD Senatosu'nda 77'ye 20 oyla kabul edilen ve geçen hafta Temsilciler Meclisi'nden de geçen tasarının, yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün ABD Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya 2 Eylül saldırısı ve yönetimin daha geniş kapsamlı uyuşturucuyla mücadele kampanyası hakkında bilgi vermişti.

11 kişinin öldüğü askeri saldırı

Washington Post gazetesi, 28 Kasım'da Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin öldüğü askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için ABD Özel Operasyonlar Komutanı Amiral Mitch Bradley'nin, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan 2 kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki gemilere yönelik 22 saldırısında toplamda 87 kişi öldürüldü.

Geçen hafta, ikinci saldırının görüntülerini yayımlamaya açık olduğunu ima eden ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında bunu reddederek, kararı ABD Savunma Bakanı Hegseth'e bırakacağını söylemişti.