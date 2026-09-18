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ABD Savunma Bakanlığı, UFO'lar hakkında yeni belgeler yayımladı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren 6. grup belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" ile ilgili yeni video ve görüntüleri içeren 6. grup belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda, UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında yeni belgeler yayımladı.

Bu kapsamda "6. parti" olarak yayımlanan materyalin içinde belgeler, videolar ve resimler yer aldı.

Materyal içerisinde, 1952 yılında Utah eyaleti üzerinde "bir sürü halinde hareket ediyormuş gibi görünen nesnelere" ait video görüntüler ile "açıklanamayan bazı hava olaylarına" ilişkin yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen 2008 tarihli bir harcama raporu da yer aldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, dosyaların bir sonraki bölümü üzerinde aktif şekilde çalışıldığını ve bakanlığın gelecek dönemde yeni dosyaları da kademeli olarak yayımlayacağını bildirdi.

Paylaşımlar mayısta başlamıştı

ABD Başkanı Trump, şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara, uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı.

Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta ve 5. serisini de 7 Ağustos'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Kaynak: AA
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