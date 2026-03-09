Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti

Haberler

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Kuveyt'teki Camp Buehring Üssü'nde görevli bir askerin muharebe dışı bir olay nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen asker, New York'taki 42. Piyade Tümeni'nde görevliydi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'te görev yapan Ulusal Muhafız Birliği mensubu askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, New York'un Queens bölgesindeki Cambria Heights'ta ikamet eden askerin, 6 Mart'ta Kuveyt'teki Camp Buehring Üssü'nde meydana gelen muharebe dışı olay sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ölen askerin, New York eyaletinde konuşlu 42. Piyade Tümeni bünyesinde görev yaptığı kaydedildi.

Askerin, "Sparta Kalkanı Operasyonu (Operation Spartan Shield)" kapsamında bölgede görevli olduğu, ölümüne yol açan olayın incelendiği belirtildi.

