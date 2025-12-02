Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Amiral Bradley'e Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amiral Mitch Bradley'in uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye yönelik ikinci saldırı kararını destekleyerek, onun bir Amerikan kahramanı olduğunu vurguladı. Demokratların saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirmesi üzerine Hegseth, Savunma Bakanlığının askerlerine verdiği desteğin samimi olduğunu ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığının başındaki Amiral Mitch Bradley'in eylül ayında Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye yönelik ikinci saldırı kararını desteklediğini açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bir şey açık olsun: Amiral Mitch Bradley bir Amerikan kahramanıdır, gerçek bir profesyoneldir ve kendisine yüzde 100 desteğim var. 2 Eylül görevi dahil aldığı tüm muharebe kararlarının arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Hegseth, Savunma Bakanlığının askerlerine verdiği desteğin "samimi" olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin, kendisini koruyan bu tür adamlara sahip olduğu için şanslı" olduğunu savundu.

Washington Post gazetesinin haberinde, ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Demokratlar ise ikinci saldırının bir "savaş suçu" teşkil edebileceği gerekçesiyle Bradley'i ve bu saldırıyı eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth'i savunarak "Pete bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklaması yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Hegseth'in Amiral Bradley'e söz konusu operasyonu yürütmesi için yetki verdiğini belirterek "Bradley, yetkileri ve hukuk çerçevesi içinde hareket ederek teknenin imha edilmesini ve tehdidin ortadan kaldırılmasını sağladı." demişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Trump'tan Honduras seçimleri için uyarı: Çok ağır sonuçları olur

Trump'tan bir ülkeye daha tehdit: Çok ağır sonuçları olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.