ABD Savunma Bakanı Hegseth, Los Angeles'a Asker Gönderilmesini Açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini, Los Angeles kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıkladı.

Hegseth, ABD Kongresi'nde, bakanlığının 2026 bütçesi hakkında yapılan oturumda soruları yanıtladı.

Minnesota eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Betty McCollum'un, Los Angeles'taki protestolara karşı gönderilen Ulusal Muhafız ve Deniz piyadelerinin maliyetini sorması üzerine Hegseth, ICE görevlilerinin güvenliğine dikkati çekerek cevap verdi.

Hegseth, "Federal bir kolluk kuvveti olan ICE'nin Los Angeles'ta, ülkedeki herhangi bir eyalette ve herhangi bir yargı alanında güvenli bir şekilde operasyon yürütme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Özellikle önceki yönetim döneminde sınırımızı 21 milyon kaçak geçtikten sonra, ICE'nin işini yapabilmesi gerekir." dedi.

McCollum'un, "maliyet" konusundaki sorusuna cevap vermediğini hatırlatması üzerine Hegseth, tekrar, ICE ajanlarının görevlerini yerine getirirken onları korumak için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini konuşlandırdıklarını söylemekle yetindi.

Hegseth, McCollum'ın ısrarına rağmen Los Angeles'a asker göndermenin maliyeti hakkında herhangi bir rakam vermezken, ABD'de göç yasalarının uygulanması gerektiğine de işaret etti.

Los Angeles'ta görev yapacak askeri birliklerin maliyeti 134 milyon dolar

Oturum sırasında Kongre üyelerinin Los Angeles'a gönderilen askeri birliklerin maliyetiyle ilgili ısrarı üzerine Hegseth yanındaki, Pentagon'un en üst düzey mali işler görevini yürüten özel asistanı Bryn Woollacott MacDonnell'a dönerek rakamları açıklamasını istedi.

MacDonnell, Los Angeles'ta görev yapacak Ulusal Muhafızlar ile Deniz Piyadelerin ulaşım, konaklama ve yiyecek maliyetinin 134 milyon dolar tutacağını, bu paranın Pentagon'un operasyon ve bakım hesaplarından geleceğini açıkladı.

California Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Pete Aguilar'ın birliklerin Los Angeles'ta ne kadar kalacağı sorusu üzerine de Hegseth, "60 gün olduğunu açıkça belirttik çünkü polis memurlarımıza saldıran isyancıların, yağmacıların ve haydutların hiçbir yere gitmediğimizi bilmelerini istiyoruz." dedi.

Oturumda ayrıca Başkan Donald Trump'ın açıkladığı 175 milyar dolarlık Altın Kubbe füze savunma sistemi, Katar tarafından Trump'a hediye edilen uçak, ABD ordusundaki çeşitlilik ve kapsayıcılık programların kaldırılması gibi konular da gündeme geldi.

Temsilciler Meclisi oturumu, Hegseth'in göreve geldikten bu yana ilk kez Kongre üyelerinin karşısına çıktığı toplantı oldu. Hegseth, bakanlığının bütçesi hakkında bu hafta iki kongre oturumuna daha katılacak.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğrulamıştı.