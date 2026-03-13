Hegseth: Hürmüz Boğazı Açık, İran Gemilere Ateş Açmıyor

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları döşediğine dair net bir kanıt bulunmadığını belirterek, boğazın gemi geçişlerine teknik olarak açık olduğunu söyledi. Hegseth, "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açmasıdır. İran bunu yapmadığı takdirde boğaz transit geçişe açıktır" dedi.

Hegseth, Pentagon'oa basın toplantısı düzenledi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınladığına ilişkin iddialar hakkında, "Bunun hakkında konuşulduğunu duyduk, ancak buna dair elimizde net bir kanıt yok" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent de daha önce yaptıkları açıklamalarda, Çin bayraklı tankerler dahil bazı gemilerin boğazdan geçmeye devam ettiğini belirterek İran'ın mayın döşediğine dair şüphelerini dile getirmişti.

Savunma Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın teknik olarak açık olduğunu ancak İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının geçişleri riskli hale getirdiğini söyledi. "Şu anda boğazdan geçişi engelleyen tek şey İran'ın gemilere ateş açmasıdır. İran bunu yapmadığı takdirde boğaz transit geçişe açıktır" dedi.

Hegseth, Pentagon'un enerji arzının devamını sağlamak için hükümet içindeki kurumlar ve uluslararası ortaklarla birlikte çalıştığını da belirtirkenr, ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesi için uygulanacak somut adımlar hakkında ayrıntı vermedi.

İran'daki okul saldırısı soruşturuluyor

Basın toplantısında İran'da bir kız okuluna düzenlenen ve çoğu çocuk 170'ten fazla kişinin ölümüne yol açan saldırıya da değinen Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi.

"Bu olayın tüm yönlerini ele almak için soruşturma ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürecek" diyen Hegseth, ABD'nin sivilleri hedef almadığını öne sürdü. Hegseth, olayla ilgili basında çıkan haberlerin soruşturmanın sonucunu etkilemesine izin vermeyeceklerini de ifade etti."

Pentagon'dan medya eleştirisi

Hegseth ayrıca İran'a yönelik yürütülen "Destansı Öfek Operasyonu" hakkında ABD medyasında yer alan haberlerin bir kısmını eleştirdi. ABD yönetiminin, savaşın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini hafife aldığı yönündeki haberleri "temelsiz" olarak nitelendiren Hegseth, "Bu raporlar tamamen ciddiyetsiz" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini ve bölgedeki sivil hedefleri vurduğunu savundu.

"ABD ve İsrail savaşı kazanıyor"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda üstünlük sağladığını savunan Hegseth, "ABD, İran rejiminin askeri kapasitesini dünyanın daha önce görmediği şekilde etkisiz hale getiriyor" dedi. Hegseth, İran ordusunun kısa sürede "yıkıcı bir şekilde zayıflatıldığını" iddia etti.

ABD tanker uçağı kazasında dört asker öldü

Basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de Irak'ın batısında düşen bir KC-135 yakıt ikmal uçağında dört Amerikan askerinin öldüğünü söyledi.

Caine, uçağın bir muharebe görevi sırasında dost bölgede düştüğünü ve kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığını belirtti. Caine, olayla ilgili arama-kurtarma ve enkaz çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA