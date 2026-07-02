ABD Savunma Bakanı Hegseth, ülkesinin 250. yılında başkentinin güvenli olması gerektiğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin 250. kuruluş yılı kutlamaları yaklaşırken, başkent Washington'ın "güvenli ve emniyetli bir yer" olması gerektiğini vurguladı.

Hegseth, ABD'nin 250. yılı kutlamaları kapsamında, Washington Meridian Hill Park'ta düzenlenen, şehrin güvenliğini ve görünümünü iyileştirme çabalarını yansıtan etkinlikte konuştu.

Tören alanında hazır bulunan Ulusal Muhafız birliğine hitap eden Hegseth, "Çoğunuz Washingtonlı değilsiniz ama burası sizin başkentiniz. ve inanıyorsunuz ki 250. yılda burası, hem burada yaşayan hem de ziyarete gelen her bir vatandaş için güvenli ve emniyetli bir yer olmalı." ifadesini kullandı.

Hegseth, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasından sonra başkentteki suç oranlarının "inanılmaz ölçüde düştüğünü" belirterek, ABD medyasının bunu görmek istemediğini dile getirdi.

Şehrin güvenliğinden sorumlu askerlere yönelik "Buradaki kolluk kuvvetlerinin yanında duruyorsunuz ve başkentimizin güvenliğini ve emniyetini sağlıyorsunuz. Bu, haklı ve güzel bir misyon" diyen Hegseth, bu uğurda çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Hegseth, geçen yıl Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda hedef alınan Ulusal Muhafız Birliği üyeleri Sarah Beckstrom ve Andrew Andy Wolfe'u da andı.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybeden Beckstrom için saygı duruşunda bulunan Hegseth, böyle bir günde bu 2 askerden bahsetmemenin "büyük bir eksiklik" olacağının altını çizdi.

Kasım 2025'te başkent Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda, ABD Ulusal Muhafızlar Birliği üyesi Beckstrom ve Wolfe vurulmuş, Beckstrom hayatını kaybederken, başına kurşun isabet eden Wolfe uzun tedaviler sonucu hayatta kalmayı başarmıştı.

Etkinlik, bir grup Amerikalı tarafından protesto edildi

Beyaz Saray'a yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Meridian Hill Park'ta düzenlenen etkinlik, şehirde Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına tepki gösteren bir grup Amerikalı tarafından protesto edildi.

Savunma Bakanı Hegseth'in park alanına gelişinden ayrılıncaya kadar aralıksız korna çalan ve slogan atan göstericiler, başkent Washington'ın Ulusal Muhafızlar tarafından işgal edildiğini ve bir an önce özgürlüğe kavuşturulması gerektiğini savundu.

"Washington'ı özgürleştir", "DC'deki işgali sonlandır" yazan döviz ve pankartları taşıyan göstericiler, Ulusal Muhafızların "insanları kaçırdığını ve öldürdüğünü" ileri sürdü.