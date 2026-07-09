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İranlı yetkili, ABD'nin Tahran-Meşhed tren yoluna saldırısı nedeniyle seferlerin durdurulduğunu söyledi

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ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattına düzenlediği saldırı nedeniyle yolcu treni seferleri geçici olarak durduruldu. Onarım çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Tahran- Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle bu güzergahtaki yolcu treni seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Horasan Demir Yolları Halkla İlişkiler Müdürü Cevad Miracifer konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, ABD'nin Tahran-Meşhed demir yolu hattındaki bir noktaya düzenlediği saldırı nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Miracifer, teknik ekiplerin olay yerine sevk edildiğini, hasar gören bölümün onarım çalışmalarının sürdüğünü ve hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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