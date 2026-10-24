ABD Riyad Büyükelçiliği İran ve Husi riskine Suudi Arabistan uyarısını güncelledi

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ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, vatandaşlarına Suudi Arabistan'a seyahat planlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunarak, İran ve Husilerin muhtemel füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı güncellenmiş seyahat uyarısında, Tahran destekli Husilerin silahlı saldırı ihtimalinin arttığı ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri hedef alma arayışında olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan için seyahat uyarısının 3. seviyede ("Seyahat etmeyi yeniden gözden geçirin") tutulduğu belirtilen açıklamada, terör riski nedeniyle özellikle Yemen sınırındaki bölgelere kesinlikle gidilmemesi tavsiye edildi.

Açıklamada, bu uyarının genel bir seyahat yasağı ya da ülkeden tahliye emri anlamına gelmediği, vatandaşlardan güvenlik risklerini dikkate alarak seyahat kararlarını değerlendirmelerinin istendiği kaydedildi.

Trump'ın açıklamaları ve bölgesel gerilim

Seyahat uyarısındaki güncellemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki bir mitingde İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD ile İran arasında Şubat 2026'da başlayan çatışmalardan bu yana Suudi Arabistan'ın füze ve İHA saldırılarına maruz kaldığı aktarılan açıklamada, Husilerin krallığı hedef alan tehditlerini sürdürdüğü hatırlatıldı.

Kaynak: AA