ABD, Pakistan'daki Karaçi ve Lahor konsolosluklarındaki personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi

Abd Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerindeki konsolosluklarda acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

ABD'nin Pakistan Misyonundan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının ülkedeki iki konsolosluğuna yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, Karaçi ve Lahor'daki konsolosluklarda acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.

Kararın, başkent İslamabad'daki Büyükelçiliği etkilemediği belirtilen açıklamada, "ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan düşmanlıkların ardından İran'dan insansız hava aracı ve füze saldırıları tehdidi devam etmekte ve ticari uçuşlarda ciddi aksamalar yaşanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İran'a yönelik ABD- İsrail saldırıları, Pakistan'da protestolara yol açmıştı

Karaçi'de 1 Mart'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

İslamabad'da düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ise 2 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Gilgit-Baltistan bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine yönelik saldırılar sonrası çıkan olaylarda da 12 kişi yaşamını yitirmiş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı.

Lahor'da düzenlenen bir gösteriye polis müdahale ederken, Peşaver'de ise göstericilerin ABD Konsolosluğuna yürüyüşü engellenmişti.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği de 3 Mart'ta "mevcut güvenlik durumu" nedeniyle Büyükelçilik ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevularının 6 Mart'a kadar askıya alındığını duyurmuştu.

Pakistan Havaalanları Yönetimi, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle 3 Mart'ta Karaçi ve Lahor'daki bazı noktalarda hava trafiğini 31 Mart'a kadar ticari uçuşlara kapatma kararı almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.