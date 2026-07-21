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ABD Dışişleri Bakanlığından dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına seyahat uyarısı yayımladı. Uyarıda, güvenlik ortamının karmaşık olduğu, uçuş iptalleri ve hedef alınma riskine karşı dikkatli olunması istendi. Daha önce imzalanan İslamabad Mutabakatı'na rağmen yaşanan son saldırılar tansiyonu yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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