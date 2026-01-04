Albüm: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısı New York'ta Protesto Edildi
ABD ordusunun Venezuela'ya düzenlediği saldırılar, New York'ta geniş çaplı protestolara neden oldu. Başkan Trump, Maduro'nun yakalandığını duyurdu.
NEW YORK, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD ordusunun cumartesi sabahı erken saatlerde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar New York'ta protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel