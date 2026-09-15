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ABD ordusu, yörüngede uzay silahları konuşlandırdıklarını doğruladı

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ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Dünya'nın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink, Dünya'nın yörüngesinde uzay silahları konuşlandırdıklarını belirterek, ülkesinin uzayda saldırı kabiliyeti olduğunu ilk kez kamuoyuna açıkladı.

CNN televizyonunun haberine göre, Meink, Maryland eyaletinde düzenlenen bir konferansta, ABD'nin uzun süredir varlığı tartışılan uzay silahlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Meink, değişen tehdit ortamına karşı hazırlıklarını artırmayı sürdürdüklerini savunarak, "İşte bu yüzden ABD'nin, yörüngede şu anda ortak kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek kapasitede uzay kontrol silahları bulunuyor." dedi.

Bu silahların "ABD kuvvetlerini savunmak için kullanılacağına" işaret eden Meink, "Sadece havada değil, uzayda da üstünlüğümüzü korumamız son derece önemli. Bu nedenle tehdit edildiğimizde başa çıkabilmemiz için adımlar atmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Troy Meink, silahlar hakkında ve ne zaman konuşlandırıldıklarına dair detay vermeyi reddetti.

Öte yandan, Meink, Çin'i ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmeyi amaçlamakla suçlayan ABD'nin, uzayda saldırı kapasitesi olduğunu böylece ilk kez doğrulamış oldu.

Washington Post gazetesine konuşan bir ABD'li yetkili de uzay saldırı kabiliyetlerinin, ABD birliklerinin veya uydularının hedef alınması halinde "düşman uydularının etkisiz hale getirilmesini içerebileceğini" söyledi.

Kaynak: AA
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