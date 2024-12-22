ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri, Yemen'in Sana kentindeki Husi tesislerini hedef aldı.

Açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonda, Sana'da bulunan ve Husilere ait füze deposu ile komuta kontrol merkezine hava saldırısı düzenledi.

İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aynı operasyonda, Husiler tarafından Amerikan unsurları hedef alınarak atılan çok sayıda insansız hava haracı (İHA) da etkisi hale getirildi.

CENTCOM açıklamasında, söz konusu saldırının, ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu belirtildi.