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ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

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ABD ordusu, Husiler'in Tel Aviv'e düzenlediği balistik füzeli saldırı sonrası Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bir füze depolama tesisi ve bir komuta kontrol tesisine hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği vurgulandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri, Yemen'in Sana kentindeki Husi tesislerini hedef aldı.

Açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonda, Sana'da bulunan ve Husilere ait füze deposu ile komuta kontrol merkezine hava saldırısı düzenledi.

İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aynı operasyonda, Husiler tarafından Amerikan unsurları hedef alınarak atılan çok sayıda insansız hava haracı (İHA) da etkisi hale getirildi.

CENTCOM açıklamasında, söz konusu saldırının, ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu belirtildi.

ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHüseyin Kaan:

göz göre göre masum insanların üstüne bomba atıp hassas hedef falan diyorsunuz

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Abi adamlar resmen sivilleri hedef almış.

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Gavurun dini,imanı vicdanı olmaz...Katliam ve sömürge medeniyetinden adalet beklenmez

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

En şerefli hareketleri yapan, gücü oranında da karşılık vermeye çalışan YEMEN halkına selam olsun. Çevredeki en karakterli ülke... Destek veren ülke var mı YEMEN'e elbetteki yok. Biz düşünce olark birlik olamadığımız için herşeyi hak ediyoruz. Birlik derken birleşelim anlamında değil, araplar orada kendi içinde huzur içinde yaşasın biz Türkler de burada. Çünkü kültürel olarak hiçbir benzerliğimiz yok. Ama maddi manevi destekleyelim.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Bu abd ve İTrail yok olmayana kadar dünyada huzur olmayacak

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Haber YorumlarıJokerAllame:

yoktan yere sivil vurmak nedir ?

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Haber YorumlarıFree Palestine:

Görüntüyü çeken de muhtemel ABD istihbaratı. Patlamadan önce o bölgeyi çekiyor ve hiçbir panik emaresi yok!

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Haber YorumlarıXYZ:

Bu toplama amerika zihniyeti kendini dunyanin muhtari, köyün ağası zannediyor ama kendi ülkesindekilere bile sahip çikamıyor. Halkı sefil ve yoksul. Kendi kendine yetemiyor, böyle ona buna saldırıp ganimet elde etme peşinde.

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