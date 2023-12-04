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ABD Ordusu Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarda İHA'ları Düşürdü

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ABD ordusu, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları düşürdüğünü duyurdu. Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen füzelerin Bahamalar ve Panama bayraklı gemilere isabet ettiği belirtildi.

ABD ordusu, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları düşürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir füzenin Bahamalar bayraklı "Unity Explorer" gemisinin yakınlarına düştüğü vurgulanan açıklamada, daha sonra farklı bir füzeyle vurulan gemide hafif hasar oluştuğu belirtildi.

Yemen'den fırlatılan bir füzeyle Panama bayraklı "M/V Number 9" gemide de hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, Panama bayraklı "M/V Sophie II" gemisinin de vurulduğu ancak herhangi bir zayiat oluşmadığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıların deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete karşı tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Yemen'deki Husilerin düzenlediği saldırıların İran destekli gerçekleştirildiğine inanmak için de birçok nedenin olduğuna işaret edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu. Husiler, gemilerden birinin İHA'yla diğerinin deniz füzesi ile vurulduğu aktarmıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana birçok kez İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuşlardı.

Kaynak: AA / Güncel

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