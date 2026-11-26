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TOKYO, 26 Kasım (Xinhua) -- ABD ordusu, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa eyaletinde bulunan Kadena Hava Üssü'ndeki eski F-15C/D tipi savaş uçaklarını yeni F-15EX tipi savaş uçaklarıyla değiştirmeye başladı.

Kyodo News'ün çarşamba günkü haberine göre, ABD ordusu söz konusu uçakları ülke dışındaki bir üste ilk kez kalıcı olarak konuşlandırmış olacak.

Haberde ABD ordusunun, F-15 tipi eski savaş uçaklarının aşamalı olarak hizmetten çıkarılması sürecinde 2022 yılından bu yana Kadena Hava Üssü'nde dönüşümlü olarak F-22, F-35 ve diğer tip savaş uçaklarını konuşlandırdığı belirtildi. F-15EX tipi uçakların konuşlandırılmasıyla birlikte üste yeniden kalıcı olarak savaş uçakları bulunmaya başlayacak. ABD ordusu, üste F-15EX tipi toplam 36 uçak konuşlandırmayı planlıyor.

Nikkei gazetesine göre, önceki modellerine kıyasla 13 tondan fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip F-15EX, uzun menzilli füzeler de taşıyabiliyor.

Okinawa sakinleri uzun süredir ABD ordusunun eyaletteki varlığının bölgesel gerilimi tırmandırabileceği endişesini taşıyor. Uçak gürültüsü ve ABD askeri personelinin karıştığı suç olayları gibi diğer sorunlar da bölge halkına rahatsızlık vermeye devam ediyor.

Ekim ayında Okinawa'nın idari başkenti Naha'da Japon bir kadını gasp edip öldürdüğü şüphesiyle bir ABD askeri gözaltına alınmış, olay yerel halkın Japonya'da konuşlu ABD güçlerine yönelik tepkisini daha da artırmıştı.

Kaynak: Xinhua