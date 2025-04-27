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El-Mesire duyurdu! ABD'den Yemen'e yeni bombardıman

El-Mesire duyurdu! ABD'den Yemen'e yeni bombardıman
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İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunun iddiasına göre ABD savaş uçakları yine Yemen'i bombaladı. Sana'nın Beni el-Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesi hedef alınırken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın Beni el-Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesini hedef aldı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD'nin dün Beni el-Haris ilçesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 8 sivil yaralanmıştı.
Yemen'e hava saldırıları
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.
Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin hava saldırılarında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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