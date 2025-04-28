ABD'nin Yemen'e Düzenlediği Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Sana'nın Beni el-Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesinde 3 evi hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin 26 Nisan'da Beni el-Haris ilçesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 8 sivil yaralanmıştı.