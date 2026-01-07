Cakarta'da Venezuela İçin Protesto
CAKARTA, 7 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki ABD Büyükelçiliği önünde, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısını pankartlar taşıyarak protesto eden insanlar, 6 Ocak 2026. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel