Albüm: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısına Karşı Pek Çok Ülkede Protestolar Düzenlendi
New York Times'a göre, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamak amacıyla düzenlendi.
NEW YORK, 5 Ocak (Xinhua) -- The New York Times'ın ismini açıklamak istemeyen Venezuelalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, cumartesi günü ABD'nin Venezuala'ya düzenlediği hava saldırılarında siviller ve silahlı kuvvetler mensupları dahil en az 40 kişi hayatını kaybetti.
Geniş çaplı saldırı, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamak için operasyon düzenlediği sabahın erken saatlerinde gerçekleşmişti.
ABD'nin askeri saldırısı ve Maduro'nun yakalanması, uluslararası toplumda şok etkisi yaratırken, dünya çapında ciddi bir kınama ve endişe dalgasına sebep oldu.