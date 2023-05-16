ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Abrams tankları Almanya'da

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankının cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere Almanya'nın Grafenwoehr kentine gönderildiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankının cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere Almanya'nın Grafenwoehr kentine gönderildiğini duyurdu.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce taahhüt edilen tankların Grafenwoehr kentine ulaştığını bildirdi.

ABD'li general, Ukrayna bakım ve tank personelinin de önümüzdeki haftalarda tank eğitimi almak üzere Almanya'ya geleceğini söyledi.

Ryder, "Ukraynalı mürettebat ve bakımcılara yönelik bu kapsamlı eğitim programı, onları M1 tankını etkin bir şekilde kullanma ve Ukrayna halkını savunma konusundaki kritik rollerine hazırlamayı amaçlıyor" dedi.

ABD, gelişmiş zırh ve silahlarla donatılmış tankları ocak ayında teslim edeceğini açıklamıştı.

Başlangıçta ABD, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi'nden gelen fonları kullanarak Ukrayna'ya göndermek üzere yeni M1A2 Abrams tankları tedarik etmeyi planlıyordu.

Ancak Savunma Bakanlığı, teslimat sürecini hızlandırmak üzere Mart ayında ABD envanterinde bulunan M1A1 Abrams tanklarını yenileyerek Ukrayna'ya vermeye karar vermişti.

ABD yönetimi bu tankların en geç sonbaharda Ukrayna'da cephede olabileceğini tahmin ediyor. ???????